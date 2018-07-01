Türk adaleti FETÖ sanıklarından hesap soruyor

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken, tamamlanan soruşturmalar çerçevesinde açılan davalarda yargılamalar sürüyor.

Bu kapsamda, temmuz ayında 15 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 43 dava görülecek. Davalarda 3 bin 886 sanık yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 5 ilde 16, FETÖ/PDY'ye yönelik 14 ilde 27 dava bulunuyor. Darbe girişimine ilişkin davalarda 2 bin 423, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise bin 463 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılanmasına 2 Temmuz'da devam edilecek.

Temmuz ayı içinde, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin 243 kişinin yargılandığı dava, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 142 sanığın yargılandığı dava, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 224 sanığın yargılandığı dava ile Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlerle ilgili 307 sanığın yargılandığı davalar Ankara, FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 kişinin yargılandığı dava, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava, darbe girişiminde Atatürk Havalimanının işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı davalar da İstanbul'daki mahkemelerde görülecek.

Temmuz ayında görülecek bazı davalar şunlar:

2 Temmuz

Dava adı: Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin dava (460 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-13 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin dava (243 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-20 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (92 sanıklı)

Yer: İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 2-4 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: Borsa İstanbul'un işgali davası (46 sanıklı)

Yer: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri Alibey Spor Salonu

Tarih: 2-3 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: ByLock kullandıkları iddiasıyla yargılanan polislerin davası (147 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-6 Temmuz

Saat: 10.30

Dava adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (142 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-13 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili dava (224 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-27 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: İkinci KPSS davası (50 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin dava (307 sanıklı)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-31 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası (136 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması" davası (17 sanıklı)

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: Turkcell Gebze Veri Merkezine giren askerlerin davası (15 sanıklı)

Yer: Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Temmuz

Saat: 10.00

3 Temmuz

Dava adı: Bursa'daki FETÖ/PDY davası (60 sanıklı)

Yer: Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası (90 sanıklı)

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin SGK yapılanmasına yönelik dava (22 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası (222 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Temmuz

Saat: 10.00

4 Temmuz

Dava adı: Kırıkkale mütevelli heyeti ve iş adamlarının yargılandığı dava (20 sanıklı)

Yer: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Temmuz

Saat: 09.30

5 Temmuz

Dava adı: Zaman gazetesi eski yazarlarının FETÖ davası (11 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 5-6 Temmuz

Saat : 11.00

Dava adı: FETÖ/PDY'nin Bolu İl Emniyet Müdürlüğü yapılanması davası (71 sanıklı )

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Temmuz

Saat: 10.00

9 Temmuz

Dava adı: Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin dava (79 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9-11 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ/PDY'nin Muğla çatı davası (41 sanıklı)

Yer: Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: Sivas'ta "il imamı" ve yöneticilerinin yargılandığı dava (25 sanıklı)

Yer: Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası (24 sanıklı)

Yer: Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Temmuz

Saat: 10.00

10 Temmuz

Dava adı: Hrant Dink cinayeti davası (85 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 10-13 Temmuz

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ'den yargılanan avukatlar davası (52 sanıklı)

Yer: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: Sakarya'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması davası (29 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Temmuz

Saat: 14.00

11 Temmuz

Dava adı: Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayının yargılandığı dava (5 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Temmuz

Saat: 09.30

12 Temmuz

Dava adı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası (143 sanıklı)

Yer: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 12 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: "Kozmik odada kumpas" davası (120 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: Hac ve umre organizasyonlarıyla FETÖ'ye gelir sağlayanlara yönelik dava (16 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: Eski Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı dava (9 sanıklı)

Yer: Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Temmuz

Saat: 13.00

17 Temmuz

Dava Adı: NAKSAN Holding davası (27 sanıklı)

Yer: Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: Boydakların Bank Asyaya yardım davası (7 sanıklı)

Yer: Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Temmuz

Saat: 09.30

18 Temmuz

Dava adı: Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun FETÖ'ye yardım davası (3 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 18 Temmuz

Sata: 11.00

19 Temmuz

Dava adı: Sivas'ta FETÖ/PDY davası (63 sanıklı)

Yer: Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Temmuz

Saat: 09.30

23 Temmuz

Dava adı: Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası (117 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 23-31 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: Harp Akademisindeki faaliyetlere ilişkin dava (126 sanıklı)

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 23-31 Temmuz

Saat: 11.00

Dava adı: Futbolda şike kumpası davası (108 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 23-27 Temmuz

Saat: 10.30

24 Temmuz

Dava adı: Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası (32 sanıklı)

Yer: Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24 Temmuz

Saat: 09.00

25 Temmuz

Dava adı: Zonguldak mütevelli heyeti davası (84 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: Düzce'deki FETÖ/PDY davası (123 sanıklı)

Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Temmuz

Saat: 10.30

30 Temmuz

Dava adı: Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası (159 sanıklı)

Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 30-31 Temmuz

Saat: 10.30

31 Temmuz

Dava: FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin dava (34 sanık)

Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 31 Temmuz

Saat: 09.30

Kaynak: AA