Türk adaleti FETÖ sanıklarından hesap soruyor

Ülke genelinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, mayısta 28 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 104 dava görülecek.

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken, tamamlanan dosyalar çerçevesinde açılan davalarda yargılamalar sürüyor.

Bu kapsamda, mayıs ayında 28 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve kamuoyunda takip edilen 104 dava görülecek. Bu davalarda 5 bin 770 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

5770 sanık hakim karşısına çıkacak

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 13 ilde 39 dava bulunurken, FETÖ/PDY'ye yönelik 21 ilde 65 dava bulunuyor. Darbe girişimine ilişkin davalarda 3 bin 625, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise 2 bin 145 sanık hakim karşısına çıkacak.

2 Mayıs'ta bu kapsamda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 486 sanıklı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Darbe teşebbüsü sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki olaylarla ilgili 221 kişinin yargılandığı "çatı" dava da Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Mayıs'ta devam edilecek.

Ayrıca 2 Mayıs'ta İstanbul'daki mahkemelerde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143, Atatürk Havalimanı'nın işgal edilmesiyle ilgili 159 sanık yargılanacak.

Kuleli Askeri Lisesi ve Çengelköy'deki eylemlere ilişkin 117 ve TRT harbiye binasının işgali ile Taksim Meydanı'ndaki olaylarla ilgili de 131 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylarla ilgili 244 sanığın yargılandığı dava ile eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasına ilişkin 171 sanığın yargılandığı davalar Ankara'da görülecek.

108 sanıklı futbolda şike kumpas, İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü işgal girişimi ile 85 sanıklı Hrant Dink cinayeti davalarının görülmesine İstanbul'da devam edilecek.

FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un yargılandığı dava İzmir'de görülecek.

Darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışanlara ilişkin 332 sanık Siirt'teki mahkemelerde hakim karşısına çıkacak.

Bu ay içinde görülecek bazı davalar

Dava Adı: Darbecilerin komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü davası (486 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-31 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlere ilişkin dava (52 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-4 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanmasına ilişkin dava (171 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-4 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: İl Jandarma Komutanlığındaki faaliyetlere ilişkin dava (92 sanıklı)

Yer: İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih: 2-10 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: Atatürk Havalimanı'nın işgali davası (159 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih: 2 Mayıs-8 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası (143 sanıklı)

Yer: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi - Büyükçekmece

Tarih: 2-16 Mayıs

Saat:11.00

Dava Adı: "Balyozda kumpas" davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 2-4 Mayıs

Saat:11.00

Dava Adı: Kuleli Askeri Lisesi ve Çengelköy'deki eylemlere ilişkin dava (117 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih: 2-25 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: TRT Harbiye binasının işgali ve Taksim Meydanı'ndaki eylemlere ilişkin dava (131 sanıklı)

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi - Bölge Adliye Mahkemesi/Kartal

Tarih: 2-5 Mayıs

Saat: 11.00

Dava Adı: Şırnak'taki FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin dava (427 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-11 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışanlara ilişkin dava (332 sanıklı)

Yer: Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu

Tarih: 2 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ'nün Denizli'deki emniyet yapılanması davası (44 sanıklı)

Yer: Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ'nün Pamukkale Üniversitesindeki yapılanması davası (115 sanıklı)

Yer: Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Mayıs

Saat: 14.00

Dava Adı: İzmir'de 15 Temmuz 2016'da vatandaşlara ateş açılmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Mayıs

Saat: 14.50

Dava Adı: FETÖ/PDY'nin Bolu Çatı Yapılanması davası (119 sanıklı)

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-4 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: Çekmeköy Kışlasındaki olaylar (3 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 2 Mayıs

Saat: 11.30

Dava Adı: İtirafçı iş adamlarının yargılandığı dava (13 sanıklı)

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: Afganistan'daki Türk Gücü Komutanı eski tümgeneral Mehmet Cahit Bakır'ın yargılandığı dava

Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın davası

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Malatya'daki darbe girişimi davası (76 sanıklı)

Yer: Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi (Yakınca Spor Salonu)

Tarih: 4 Mayıs

Saat: 09.00

Dava Adı: Kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'ın yargılandığı dava

Yer: Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Atatürk Havalimanı'ndaki güvenlik görevlilerinin darbe girişimi davası (13 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 4 Mayıs

Saat: 12.00

Dava Adı: Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilişkin "çatı" davası (221 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7-11 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: 2012'de sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin dava (82 sanıklı)

Yer: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Eski askeri hakim ve savcıların yargılandığı dava (31 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Hadımköy Cezaevi'nin işgali davası (62 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 7 Mayıs

Saat: 11.00

Dava Adı: Futbolda şike kumpası davası (108 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih: 7-11 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası (86 sanıklı)

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması davası (73 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ'nün "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması" davası (17 sanıklı)

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Hatay'dan 2 tabur askerin Ankara'ya götürülmesi girişimine ilişkin dava (6 sanıklı)

Yer: Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Mayıs

Saat: 14.30

Dava Adı: Van sözde sıkı yönetim komutanları davası (2 sanıklı)

Yer: Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un yargılandığı dava

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Can Dündar ve Erdem Gül'ün MİT tırları davası (2 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 7 Mayıs

Saat: 14.00

Dava Adı: Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili dava (68 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ'nün Denizli'deki avukat yapılanması davası (10 sanıklı)

Yer: Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin dava (22 sanıklı)

Yer: Ankara Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ'nün ışık evlerine ilişkin Ankara'daki dava (50 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ'nün polis yapılanması davası (22 sanıklı)

Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 09.00

Dava Adı: Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun "örgüte yardım" davası (3 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 14.00

Dava Adı: Zaman gazetesi yazarlarının FETÖ davası (11 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 10-11 Mayıs

Saat: 11.00

Dava Adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına ilişkin dava (10 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ'nün Denizli yapılanmasına yönelik dava (146 sanıklı)

Yer: Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: Kapatılan Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal'ın yargılandığı dava

Yer: Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Mayıs

Saat: 14.30

Dava Adı: Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz'ün yargılandığı dava (4 sanıklı)

Yer: İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ/PDY'nin TSK kripto yapılanmasına yönelik dava (19 sanıklı)

Yer: Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: 15 Temmuz 2016'da sela okuyan müezzin ve cami imamına saldıranlara ilişkin dava (23 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası (32 sanıklı)

Yer: Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli askerlerin yargılandığı dava (24 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: İstanbul Emniyet Müdürlüğü işgal girişimi davası (67 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi - Bakırköy Adliyesi

Tarih: 14-22 Mayıs

Saat: 11.00

Dava Adı: Kartal Köprüsü'ndeki olaylar (34 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih: 14-18 Mayıs

Saat:10.30

Dava Adı: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali davası (52 sanıklı)

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi - Bölge Adliye Mahkemesi/Kartal

Tarih: 14-25 Mayıs

Saat: 11.00

Dava Adı: Hrant Dink cinayeti davası (85 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 14-18 Mayıs

Saat: 11.00

Dava Adı: Organize şube polislerinin FETÖ davası (44 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 14-16 Mayıs

Saat: 12.00

Dava Adı: 17 Aralık Kumpas davası (67 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 14-25 Mayıs

Saat: 10.30

Dava Adı: Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması" davası (46 sanıklı)

Yer: Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi (Halk Eğitim Merkezi)

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09.40

Dava Adı: FETÖ/PDY'nin Bolu Adliyesi yapılanması davası (20 sanıklı)

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ'nün önde gelen isimlerinden Davut Hancı'nın yargılandığı dava

Yer: Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 14.00

Dava Adı: FETÖ'nün İzmir'in Çeşme ilçesindeki yapılanması davası (22 sanıklı)

Yer: İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 14.30

Dava Adı: Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne giren askerlerin davası (15 sanıklı)

Yer: Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Konya'daki FETÖ'nün askeri yapılanması davası (31 sanıklı)

Yer: Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ'nün para kasası olduğu iddia edilen Naksan Holding davası (25 sanıklı)

Yer: Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava (9 sanıklı)

Yer: Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: Hac ve umre organizasyonlarıyla FETÖ'ye gelir sağlayanlara yönelik dava (16 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Samsun'daki avukatlar yapılanması davası (23 sanıklı)

Yer: Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Mayıs

Saat: 09.00

Dava Adı: Eski emniyet müdürleri davası (6 sanıklı)

Yer: Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Mayıs

Saat: 11.00

Dava Adı: FETÖ'nün Şanlıurfa'daki çatı yapılanması (17 sanıklı)

Yer: Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: Borsa İstanbul'un işgali davası (15 sanıklı)

Yer: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi - Büyükçekmece

Tarih: 17-18 Mayıs

Saat:11.00

Dava Adı: FETÖ/PDY'nin Mudurnu ilçe yapılanması davası (20 sanıklı)

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ/PDY'nin kurumlardaki yapılanmasına ilişkin dava (18 sanıklı)

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Mayıs

Saat: 14.00

Dava Adı: Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin dava (65 sanıklı)

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih: 18 Mayıs

Saat: 10.30

Dava Adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik dava (36 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Mayıs

Saat: 09.00

Dava Adı: FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına ilişkin dava (39 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlerle ilgili dava (155 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21-24 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ/PDY'nin Bolu emniyet yapılanması davası (73 sanıklı)

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin eğitim ve emniyet yapılanmasına yönelik dava (17 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Mayıs

Saat: 09.00

Dava Adı: FETÖ'nün Denizli'deki finans ayağına yönelik dava (68 sanıklı)

Yer: Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin ASP yapılanmasına yönelik dava (25 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Mayıs

Saat: 09.00

Dava Adı: FETÖ'nün İzmir Katip Çelebi Üniversitesindeki yapılanması davası (28 sanıklı)

Yer: İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Mayıs

Saat: 10.30

Dava Adı: FETÖ'nün sağlık yapılanmasına ilişkin dava (41 sanık)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimi davası (7 sanıklı)

Yer: Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Mayıs

Saat: 09.00

Dava Adı: FETÖ'nün İTÜ yapılanması davası (35 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 23-25 Mayıs

Saat: 10.30

Dava Adı: FETÖ/PDY'nin askeri yapılanma davası (7 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 23 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: Hava Harp Okulu öğrencilerinin yargılandığı dava (51 sanıklı)

Yer: Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Hava Harp Okulu öğrencilerinin yargılandığı dava (51 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin belediye ve finans yapılanmasına yönelik dava (17 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24 Mayıs

Saat: 09.00

Dava Adı: Sultanbeyli'de meydana gelen olaylara ilişkin dava (122 sanıklı)

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih: 25 Mayıs

Saat: 10.30

Dava Adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin eğitim ve emniyet yapılanmasına yönelik dava (8 sanıklı)

Yer: Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Mayıs

Saat: 09.00

Dava Adı: FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem imamları davası (13 sanıklı)

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı davası (244 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28-31 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: SAT'çıların darbe davası (52 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih: 28-31 Mayıs

Saat: 11.00

Dava Adı: Eski MİT Sinyal İstihbarat Dairesi Başkanı Günay Coşkun'un yargılandığı dava

Yer: Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek ve yakınlarının yargılandığı dava (45 sanıklı)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: İstanbul Valiliğini işgal davası (90 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi - Bakırköy Adliyesi

Tarih: 28 Mayıs-4 Haziran

Saat: 10.00

Dava Adı: FETÖ'nün Aydın'daki yapılanmasına yönelik çatı davası (64 sanıklı)

Yer: Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Mayıs

Saat: 10.00

Dava Adı: MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve JÖAK'taki eylemlere ilişkin dava (11 sanıklı)

Yer: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ'nün "Çubuk Merkez Mütevelli Heyeti Yapılanması"na ilişkin dava (23 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ/PDY'nin Muğla'daki "çatı yapılanması" davası (41 sanıklı)

Yer: Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Mayıs

Saat: 09.30

Dava Adı: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı davası (12 sanıklı)

Yer: Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 30 Mayıs

Saat: 09.00

Dava Adı: Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay'ın FETÖ davası (4 sanıklı)

Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 30 Mayıs

Saat: 10.30

Dava Adı: Yüksekova'daki darbe girişimi davası (5 sanıklı)

Yer: Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 31 Mayıs

Saat: 09.00

Dava Adı: KHK ile kapatılan Kocaali Derneği davası (44 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 31 Mayıs

Saat: 09.30

Kaynak: AA