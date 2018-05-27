Turizmin başkenti Antalya mavi bayrakta da lider

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda 49 ülkede uygulanan Mavi Bayrak Programı çerçevesinde 2018'de mavi bayrak dalgalandırmaya hak kazanan plaj, marina ve yatlar belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Türkiye’de 459 plaj, 22 marina ve 10 yatta mavi bayrak dalgalanacak.

Antalya'nın, 200 plajı mavi bayrak asmaya değer görüldü

Türkiye'de turizm başkenti Antalya'nın 200 plajı, mavi bayrak asmaya değer görüldü. Antalya'yı 100 plajla Muğla ve 52 plajla İzmir izledi. Aydın'da 30, Balıkesir'de 23 ve Çanakkale'de ise 12 plaj mavi bayrak ödülü kazandı.

Muğla'da 7, Antalya'da 5, İzmir'de 3, Aydın iki ve İstanbul'da iki, Balıkesir, Mersin ve Yalova'da bir olmak üzere toplam 22 marina ile Antalya'da 5, Balıkesir'de 3, İzmir ve Aydın'da birer yatta bu yıl mavi bayrak dalgalanacak.

Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Kemer'de 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü olan Yunus Can, otellerinin sahilinde de mavi bayrak dalgalandığını söyledi.

Mavi bayrak bulunan plajlar daha temiz ve güvenli

Kemer bölgesindeki bütün otellere plajları için mavi bayrak almalarını öneren Can, "Mavi bayrak kriterleri çok önemli. Mavi bayrak, bulunduğu plajların daha temiz ve güvenli olduğunu gösteriyor. Yabancı turistlerin tatil noktalarını seçmelerinde mavi bayrak etkili oluyor. Özellikle Avrupalı turistler mavi bayrak kriterlerini daha fazla önemsiyor" dedi.

Mavi bayrak kriterlerinin engelli vatandaşlar ve turistler için de önemli olduğuna dikkat çeken Can, mavi bayraklı plajlarda engellilerin kullanım olanaklarının daha fazla olduğunu belirtti.

Mavi bayrak nedir?

Mavi bayrak, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerde, yüzme amacıyla kullanılacak göl ile deniz suları için gerekli su kalitesini belirleyen mikrobiyolojik parametrelerin, yol gösterici ve uyulması zorunlu hükümler haline getirilmesiyle ortaya çıktı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) FEE'nin Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi olarak, mavi bayrak çalışmalarını 1993 yılından bu yana yürütüyor. Uluslararası prosedürler gereği mavi bayrak ödülü bir yıl veriliyor ve bu kapsamda her yaz denetim yapılıyor.

Deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine önem verildiğini, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğini garanti eden sistem, bu nedenle bir marka özelliği taşıyor. Mavi bayrak ödülü konusunda plajlar için 33, marinalar için 25 kriter var.

Kaynak: AA