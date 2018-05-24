Turizmde kabuğunu kıran Diyarbakır'a "Altın Elma" ödülü

Diyarbakır, Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FIJET) üyelerince "Turizmin Oscarı" olarak adlandırılan "Altın Elma" ödülüne layık görüldü.

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri, İçkale Müze Kompleksi, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, peygamber makamları ve türbeler gibi zengin tarihi ile kültürel değerleriyle turistlerin ilgi odağı olan kentte yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yerli ziyaretçide yüzde 72, yabancı turistte ise yüzde 94 artış sağlandı.

Yatırımlar da arttı

Turizmde hedefine emin adımlarla ilerleyen kentte son 20 ayda 164 kafe ve restoran açılırken, 6 bin yatak kapasitesine sahip ilde 3 otelin de inşası devam ediyor.

Turizmde hedef büyüten Diyarbakır gelecek yıl 1,5 milyon turiste ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

"Turizmde patlama denilebilecek rakamlara ulaştık"

Diyarbakır Otelciler Derneği Başkanı Havva Doğan, turizm anlamında iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Otellerde yüzde 100 doluluk olduğunu vurgulayan Doğan, bu yıl hedeflenen 1 milyon turiste ulaşılacağına inandıklarını belirtti.

Doğan, 2019'da çıtayı biraz daha yükseltip 1,5 milyon turist hedefini belirleyeceklerini söyledi.

"Neredeyse bütün marka restoranlar açıldı. Bunların düzenlediği aktiviteler, konserlerin zaman zaman basında yer alması Diyarbakır'a ilişkin olumsuz algıyı değiştirmiş oluyor. Diyarbakır'da otelciler, restoranlar, kafeler ve halk da bu hazırlığa kendilerini kattı. İnşallah hedefimizi tutturacağız. Başta konaklama ve yemek hizmeti veren sektörümüz olmak üzere tüm Diyarbakır misafirlerini karşılamaya hazır. Diyarbakır mevcut kapasitesiyle 1 milyon misafiri ağırlamaya hazır ama şu an inşaatı devam eden 3 marka otel de bu yıl kapılarını misafirlerine açacak."

Kentin "Altın Elma" ödülüne layık görülmesinden duydukları mutluluğu ve heyecanı da ifade eden Doğan, ödülle Diyarbakır'a dair merakın artacağını düşündüklerini anlattı.

Doğan, "Bir güvenlik sorunumuzun olmadığını tüm ülke ve dünya görecek" dedi.

"Turistler katlanarak geliyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl da, yılın başından itibaren kentin turist hedefine ulaşması için çalıştıklarını belirtti.

Koydukları hedefin kent için az bir rakam olduğuna işaret eden Akyıl, şunları söyledi:

"Gelen misafirler, turistler Diyarbakır'ı gördüklerinde gidip, anlatıyorlar. Bu bir sonraki yıl iki katına çıkıyor. Diyarbakır algısı değiştiğinden beri turistler katlanarak geliyor. Bu 1 milyon hedefini bu yıl için yaptık. Bir sonraki yıl Allah kısmet ederse hedefimiz en az 1,5 ya da 2 milyon olacak. Tarihi mekanlarımızın restorasyonu bittikten sonra Diyarbakır 3 milyon turisti ağırlayacak. Kentin hem tarihi mekanları hem de yeni yerleşim yerleri ilgi görüyor. Tarihi mekanların en fazla bulunduğu Sur bölgesi ile en güzel modern mekanların yer aldığı Diclekent arasında 10 kilometre var. Diyarbakır, gelen turistlerin hem tarihi hem de modernliği yaşayabileceği bir şehir."

"Hizmetimiz, dünya ve yerli mutfağımızla hazırız"

Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, Diyarbakır'ın gelişen, Avrupa standartlarına ulaşan bir şehir olduğunu ifade etti.

Elkaan, son 20 ayda 164 işletmecinin kente yatırım yaptığını anlatarak, birçok kişinin de yatırım için talepte bulunduğunu, iş yeri açmak için mekan aradığını söyledi.

Açılan mekanların Avrupa ve dünya standartlarında olduğunu belirten Elkaan, şunları anlattı:

"Diyarbakır olarak restoran, kafe ve lokantalarımızla 1 milyon misafirimizi ağırlamaya hazırız. Misafirlerimizi buraya davet ediyoruz."

"Aradıkları her şeyi bulacaklarından yüzde 100 eminim"

Merkez Kayapınar ilçesinde kafe işleten Ali Şen, kentte büyük bir atılımın olduğunu, birçok markanın işletme açtığını, kendilerinin de markalarını oluşturduğunu belirtti.

Şen, iş yerinde 30 kişiyi istihdam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Diyarbakır ve işletmeler olarak biz misafirlerimizi çok rahat bir şekilde ağırlamaya hazırız. Buraya gelen her misafirin gerek dünya gerekse yerel mutfak, hizmet sektörü ve otellerde aradığı her şeyi bulacağından yüzde 100 eminim. Bu hedef bizim için kesinlikle hayal değildir. Halk olarak büyük umudumuz var. Belediyelerin yaptıkları hizmetler de bunu gösteriyor. Misafirlerimize tavsiyemiz önce açık hava müzemiz Suriçi'ni gezmeleri akşam da yorgunluklarını gelip, burada atmaları."

Kaynak: AA