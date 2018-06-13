Turizm taşıma belgesiyle taşımacılık denetleniyor

2018 yılı başından beri yetkisiz taşımacılığa yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, turizm taşıma belgesiyle UBER taşımacılığının tespit edilmesi durumunda belgenin iptal edileceğini söyledi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de, belgesiz taşımacılıkla ilgili denetimleri artırdıklarını söyledi.

"Daha önce de denetimlere devam ediyorduk. 2018 yılı başından bugüne kadar Denetlemelerde 10 bin 213 araca 30 milyon 200 bin lira civarında ceza taahhuk ettirildi. Mevzuatın vermiş olduğu yetkileri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sahada bütün arkadaşlarımız denetimde. Turizm belgesi ile taşıyanlar dahil olmak üzere 'korsan' denilen vatandaş arasında belgesiz, yetkisiz taşımacılığın tüm çeşitleriyle mücadele yürütüyoruz."

UKOME ile ortak karar

İBB Başkanı Uysal, UBER hakkında Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile ortak karar aldıklarını anlattı:

"Turizm belgesi olan araçların korsan taksi, UBER taşımacılığına yönelirse belgelerinin iptal edilmesiyle ilgili UKOME ile ortak karar aldık. 7 yolcu ve 12 saat öncesinden bunun bildirim şartını UKOME’den görüşüldü. Turizmciler ise 'Yedinin altında bir aile gelse onları alamayacak mıyız' dediler. Öyle olunca yedi sayısını kaldırdık. 12 saat şartı ise İstanbul özellikle turizm açısında çok hareketli. Turist üç saat öncesinden karar verdi. Bir saatlik mesafeden geldi diyelim. Böyle bir durumda gidip havalimanından alınamayacak mı? Son aldığımız bu karar 'UBER’e tekrar yol açıldı' gibi algılanmasın. Turizm taşıma belgesi ile UBER taşımacılığı tespit edildiği anda belgeleri iptal edilecek. Sadece turizmcilerini yaşamış olduğu sıkıntıları giderme adına orada sayı ve saat konusunda sınırlamaları kaldırmış olduk."

Öte yandan Vali Vasip Şahin, bayram tedbirlerini de açıklayarak, "Ramazan Bayramı'na yönelik her türlü tedbirleri aldık. Deniz, hava, kara ulaşımında yapıldığı noktalarda ek tedbirler aldık. Trafik ile ilgili ek tedbirler aldık. Hastaneler başta olmak üzere hizmet alanlarında da ek tedbirler aldık. En büyük isteğimiz vatandaşlarımızın sevdikleriyle bayramlarını huzurlu bir şekilde kutlamaları" dedi.

Kaynak: İHA