Turizm merkezlerinden Şile'nin çehresi değişiyor

İstanbul'un yaz döneminde en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olan Şile'nin çehresi, Yeni Devlet Hastanesi ve Liman Yenileme ve Rekreasyon projelerinin hayata geçmesiyle değişecek.

Yaz aylarının gözde ilçelerinden biri olan Şile'ye yapılan yatırımlarla, ilçenin sağlık, ticaret ve turizm alanında cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Şile Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılarak Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülen yeni devlet hastanesinin proje çalışmaları tamamlandı.

Şile'nin ve tüm köylerin ihtiyacını karşılayacak olan 75 yataklı ve tam kapasiteli devlet hastanesinin ihalesi yapıldı.

Şile-İstanbul yolu üzerinde Meşrutiyet Kavşağı karşısı, Orman Genel Müdürlüğü yanına yapılacak hastane, Şile-Ağva Otoyolu'nun da tamamlanması ile tüm mahallelere yakın hale gelecek.

Otoyolun tamamlanması ile Ağva-Şile arası 20 kilometreye düşerken hastaneye ve diğer gerekli kurumlara ulaşım da rahatlamış olacak.

Şi·le 75 yataklı devlet hastanesi· projesinin toplam inşaat alanı 12 bin 646 metrekare.

Şile'de yeni devlet hastanesinde, ultrason-röntgen-mamografi·-diyaliz acil servis poliklinikler, fizik tedavi ünitesi (12 yatak kapasitesi·), ameliyathane (4 salon), yanık ünitesi· (2 yatak kapasitesi), yoğun bakım ünitesi, kadın doğum ünitesi, poliklinikler palyatif hasta yatak ünitesi (5 yatak kapasitesi·), hasta yatak ünitesi· (72 yatak kapasi·tesi·) bölümleri bulunacak.

Şile Liman Yenileme ve Rekreasyon Projesi

Şile'nin çehresinin değişmesini sağlayacak bir diğer yatırım da Şile Liman Yenileme ve Rekreasyon Projesi olacak.

Hacı Kasım Mahallesi, Liman mevkisinde 120 bin metrekare alan üzerinde yapım çalışmaları devam eden proje, bir liman kenti olan Şile'nin 1990'lı yıllarda yapılan dolgu alanını, deniz turizmine uygun hale getirmeyi hedefliyor.

Şile Liman Yenileme ve Rekreasyon Projesi kapsamında 100'er metrelik 5 iskele ile limanın içi güçlendirilecek.

Ayrıca misafir teknelerin de rahatlıkla barınabileceği 250 teknelik bir liman kullanıma sunulacak.

Projede, 10 bin metrekarelik meydan, 11 büfe, 2 kafeterya, açık ve kapalı restoran, 6 iskele (her biri 100'er metre), 250 teknelik liman barınağı, balıkçı barınakları, balık satış üniteleri, sahil güvenlik ve liman işletme binaları, 820 metrekare koşu-yürüyüş parkuru, 100 metrelik bisiklet parkuru, 450 araçlık otopark ile festival ve oyun alanları, spor ve fuar alanları yer alacak.

"Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık"

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, vatandaşlara verdikleri sözü yerine getirmenin onur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şileli vatandaşların her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Tabakoğlu, "Yeni devlet hastanesinin Şile'yi sağlık alanında ileriye taşıyacağına inanıyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Yeni Şile Devlet Hastanesi inşaatına önümüzdeki günlerde başlanacak." dedi.

Tabakoğlu, Yeni Şile Devlet Hastanesi için yardımlarını esirgemeyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a da teşekkür etti.

Şile'nin yeni yatırımlarıyla model bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni Şile Devlet Hastanesi, Diyabet Merkezi, Engelli Merkezi ve sağlık alanında açılacak Sağlık Bilimleri yüksekokulları ile Şile bir sağlık kenti olacak. Biz Şile'nin evlatlarıyız, hayalimizi Şile için kuruyoruz. Şile Belediyesi, arazileri azalan değil, arazileri vatandaşlarımızın hizmetinde 'Nasıl projeler üretiriz?' diyerek arttıran belediyecilik anlayışı ile yola devam ediyor. Şile için hayal kurduk ve hayallerimizin peşinde ilerliyoruz. Dört mevsim yaşanabilir bir Şile için var gücümüzle çalışıyoruz."

Şile için dev yatırımlar, dev projeler sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemize yeni bir turizm alanı kazandırmaktan mutluyuz. Şile Liman Yenileme ve Rekreasyon Projesi tamamlandığında Şile'nin bu en güzel alanı atıl durumda olmaktan kurtulacak. İlçemiz yaşayan ve turizme hizmet eden çok güzel bir alan kazanacak. Söz verdiğimiz gibi çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Her şey daha güzel bir Şile için. İnşasına başlanan Şile Liman Yenileme ve Rekreasyon Projesinin de 2017 yılı içerisinde bitmesini hedefliyoruz." AA