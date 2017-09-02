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Turizm merkezlerinde "drone" ile yol kontrolü

Muğla'da jandarma ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yol kontrolünü "drone" ile gerçekleştiriyor.

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Turizm merkezlerinde &quot;drone&quot; ile yol kontrolü

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı süresince vatandaşların seyahatlerini güvenle gerçekleştirmeleri amacıyla denetimleri drone ile yapıyor.

Bayramda güvenlik önlemlerini artıran ekipler, trafiğin yoğun olduğu Sakin Kent Akyaka Mahallesi, Marmaris, Fethiye ve Bodrum karayolu başta olmak üzere belirlenen noktaları hem karadan hem de havadan denetliyor.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ek tedbirler alınıyor. Bu kapsamda trafik akışı "drone" sayesinde havadan da takip ediliyor.

Emniyet kemeri takmayan, hatalı sollama yapan, kurallara uymayan sürücülere, ceza yazılıyor, çeşitli uyarılarda bulunuluyor.

Etiketler: turizm merkezleri
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