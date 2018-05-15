Turistlerin yeni gözdesi: Isparta gül bahçeleri

Ülke ve kent ekonomisine katma değer sağlayan Isparta gülü, turizmde de cazibe alanı oluşturmaya başladı.

Sabahın erken saatlerinde gül bahçelerine gelen yerli ve yabancı turistler, gül toplayıp genel işleyiş hakkında bilgi alıyor. Bol bol fotoğraf çeken ziyaretçiler, gül kokulu bahçelerde güzel vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Isparta Kültür ve Turizm İl Müdürü Osman Çot, Isparta gülünün kentin kültüründe ve günlük yaşamında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Dünyanın en önemli gül üretimi merkezi olan Isparta'da gülle ilgili ciddi çalışmaların yapıldığını ifade eden Çot, bu sayede yerli ve yabancı turistlerin gül bahçelerine yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Bu yoğunluğun hem Isparta'ya hem de Türkiye'ye önemli katkı sağladığını vurgulayan Osman Çot, şunları söyledi:

"Tarih ve kültür değerleriyle birlikte son 10 yıldır yurt içi ve yurt dışı fuarlarında yapılan tanıtım çalışmaları, düzenlenen çalıştaylar ile eko turizm alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Gül, ekonomik değerinin dışında görsel güzellikle de hasat dönemlerinde yerli ve yabancı binlerce turisti bölgeye çekiyor. Böylece kenti ziyaret eden yerli yabancı turist sayısı her geçen yıl artmaktadır. Yapılan tanıtım çalışmaları ile seyahat acenteleri Isparta gül hasadı tur operatörlerinin tur paketlerine eklendiği görülmektedir."

Çoğu turizm şirketinin sunduğu paket programlarla kente gelen turistlerin erken saatlerde bahçelerde gül topladığına işaret eden Çot, gül yağının çıkarılma işlemini de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Osman Çot, "Yani gülün fideden hasada, hasattan ürün olana kadar geçen hikayesine tanıklık ediyorlar. Bu sebepten dolayı Isparta gül bahçeleri, yabancı turistler için cazibe merkezi haline gelmiştir. Gelen ziyaretçiler arasında Uzakdoğu'dan gelen misafirler önemli yer teşkil etmekte ve bunu diğer ülkeler takip etmektedir" dedi.

"Ölmeden önce yapılması gereken şeylerden"

Dünyada ölmeden önce yapılması gereken şeyler arasında artık gül toplamanın da yer aldığını ifade eden Çot, bu güzellikleri görmek için yerli ve yabancı turistleri Isparta'ya davet etti.

Çinli turistlerden Wu Zhiping ise Türkiye'ye birkaç defa geldiğini ancak Isparta gül bahçelerini ilk kez gördüğünü söyledi.

Gül bahçelerinde oldukça güzel zaman geçirdiklerini belirten Wu, gül bahçelerini gezmelerini ülkesindeki arkadaşlarına da tavsiye edeceğini vurguladı.

Wu Zhiping, "Tarihi gül fabrikalarını da gezdik ve yapılan işlemler bizlere anlatıldı. Çok beğendim burayı. Tarihi fabrikadan etkilendim. Gül ürünleri Çin'de çok tutuluyor. Çok faydalı. Özellikle gül yağı ve gül suyunu beğeniyoruz. Buradaki gül ve ürünlerini alıp arkadaşlarıma hediye edeceğim. Bu ürünleri oradaki insanlara tavsiye edeceğim" dedi.

"Köylerimiz gül kokuyor"

Ardıçlı köyünün muhtarı Yakup Yolcu da bu sene yerli ve yabancı turistlerin gül bahçelerine yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

Gül mevsiminde Uzakdoğu'dan ve Türkiye'nin birçok ilinden turistleri ağırladıklarını dile getiren Yolcu, şunları söyledi:

"Misafirlerimizi gül bahçelerinde görmek istiyoruz. Burada gül toplayıp, gül kokusunu koklamalarını istiyorum. Köylerimiz gül kokuyor."

Çanakkale'den gül bahçelerini görmeye gelen Gülçin Çelik ise oldukça güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Böylesine doğal ve organik bir ortamda vakit geçirdiği için mutlu olduğunu belirten Çelik, "Hoşumuza gidiyor ve ilgimizi çekiyor. Herkes gelsin buraya. Mükemmel bir yer" dedi.

Kaynak: AA