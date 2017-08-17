  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Turistlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 turist öldü, 3 turist yaralandı.

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Turistlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Sultan Murat Yaylası'nda bulunan bir grup Arap turistin üzerine yıldırım düştü.

Olayda bir turist hayatını kaybetti, 3 turist yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirterek, "Yaralılarımıza ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerimizce yapıldı. Müdahale sonrası yaralılarımız Çaykara Devlet Hastanemiz ile kentteki diğer hastanelerimize sevk edildi." dedi.

Etiketler: Trabzon, Turistlerin üzerine yıldırım düştü
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