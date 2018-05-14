Turistlerin düğün fotoğrafı için favori mekanı: Kapadokya

Kapadokya'yı tercih eden, başta Çin ve Rusya olmak üzere çeşitli ülkelerden gelin ve damatlar, sabahın erken saatlerinden itibaren farklı mekanları gezerek, en iyi fotoğraf karelerini yakalayabilmek için çaba sarf ediyor.

"Kapadokya oldukça ilginç ve harika bir yer"

Gelecek ay Çin'in Chengdu kentinde evlenecek olan Jacky Ziu, ülkesinden 12 kişilik çekim ekibiyle geldiğini, bölgede iki gün boyunca farklı mekanlarda fotoğraf çektirdiklerini söyledi.

İnternetten araştırma yaparken manzarasını ilginç bulduğu için Kapadokya'yı tercih ettiğini söyleyen Jacky, bölgenin dünyanın başka yerinde olmayan doğal güzelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Sıcak hava balonu turuna katılarak Kapadokya semalarında da objektif karşısına geçmeyi planladıklarını anlatan Jacky, "Düğünden önce güzel bir manzarada fotoğraf albümü oluşturmaya karar verdik. Kapadokya'nın doğal güzelliklerini görünce doğru yer burası diye düşündük. Dünyada çok turistik mekan var ama Kapadokya oldukça ilginç ve harika bir yer" dedi.

"Kapadokya doğal bir stüdyo"

Bölgeyi tercih eden yerli ve yabancı çiftlerin düğün fotoğraflarının hazırlanması amacıyla faaliyet gösterenlerden Adem Yıldırım, çeşitli ülkelerden gelen yeni çiftlerin genellikle çekim ekibiyle geldiğini, bazı çiftlerin ise acente veya internet yoluyla kendilerine ulaştığını belirtti.

Yıldırım, peribacaları ve sıcak hava balonlarıyla farklı bir görsel oluşturan Kapadokya'nın doğal bir stüdyo olduğunu söyledi.

"Düğün fotoğrafı için daha çok Rusya'nın yanı sıra Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkelerinden geliyorlar. Gün doğumu ve sıcak hava balonlarının gökyüzünde olduğu manzaralar tercih ediliyor."

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise, son dönemde yoğunluk kazanan düğün fotoğrafı çekimlerinin bölgenin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı.

Çeşitli alanlarda çekim yapan yabancı çiftleri ziyaret ederek kendilerine yöresel ürünler hediye ettiklerini anlatan Durmaz, Kapadokya'nın balayı turizmi açısından dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Kaynak: AA