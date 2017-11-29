Turistlerden Türkiye'ye ilgi yoğun

Ülkeyi yılın 10 ayında ziyaret eden yabancıların sayısında büyük artış yaşandı.

Turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artışla 29 milyonu aştı.

Ekimde en çok Rusya, Almanya ve İran'dan ziyaretçi geldi.

En çok ziyaretçi Rusya'dan

2016 yılında Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerginlik nedeni Rus turistler Türkiye’ye gelememişti.

Bu yıl yine ilk tercihleri Türkiye oldu. Ekim’de 442 bin 970 Rus turist geldi.

Rusya'yı 412 bin 855 kişiyle Almanya, 222 bin 356 kişiyle İran takip etti.

Aynı sıralama 10 ayın tümü için de bozulmadı.

Rusya, yılın 10 ayında da Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu. Toplam 4 milyon 565 bin 275 Rus tatil için Türkiye’yi tercih etti.

Listenin ikinci sırasında 3 milyon 336 bin 7 kişiyle Almanya, üçüncü sırasında da 2 milyon 118 bin 263 kişiyle İran yer aldı.

Kaynak : AA