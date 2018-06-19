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Turcoin dolandırıcısı kaçma hazırlığındayken yakalandı

Eskişehir'de dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Turcoin dolandırıcısı kaçma hazırlığındayken yakalandı

Turcoin Hipper AŞ şirketine yönelik soruşturma kapsamında, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırıldığı iddia edilen Muhammet S'yi kaçma hazırlığındayken evinde yakaladı.

Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada, 73 bin lira, 600 dolar, ruhsatsız tabanca, 14 Turcoin yazılı metal obje, 7 bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi, 1 lüks otomobil muhafazaya alındı.

Kaynak: AA 

Etiketler: turcoin
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