"Turcoin" dolandırıcılık soruşturması sürüyor

Kocaeli'de, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kripto para "Turcoin" işleminde kazanç vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlar Büro Amirliği görevlileri Kocaeli, Eskişehir ve Bursa illerinde yapılan çalışmalarda 2 şüpheli daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dijital materyallere el konuldu

Bu arada, operasyonlar kapsamında şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve ziynet eşyası, 16 bin 700 avro ve 600 bin lira ile 12 tapu senedi ele geçirildi.

5 şüpheli gözaltına alınmıştı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kripto para "Turcoin" işleminde kazanç vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Hipper AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet S. ile ortağı "Turcoin" kripto para birimi kurucusu Sadun K'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Muhammet S. ve ortağı Sadun K. tutuklanmış, diğer zanlılar ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA