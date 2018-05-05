Tur otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 46 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Isparta- Konya karayolunun Şarkikaraağaç ilçesi Göksöğüt mevkisinde meydana geldi.

Burdur'un Bucak ilçesinden Konya Mevlana gezisine gidenleri taşıyan Volkan Temel yönetimindeki tur otobüsü, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, 47 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan sürücü Volkan Temel, Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, Şarkikaraağaç, Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı. Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan otobüs şoförü Volkan Temel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA