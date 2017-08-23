  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Tur otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Alanya'da tur otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

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Tur otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İçinde Polonyalı turistlerin bulunduğu Ali Kılıç yöntemindeki 07 ALS 23 plakalı tur otobüsü, Payallar Kavşağı'nda, Hüseyin Aydın'ın kullandığı 15 NU 308 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR devrildi.

Kazada otobüste bulunan 17 yaşındaki stajyer tur rehberi Fazıl Çam hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü Kılıç ile 10 turist yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan, turistlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA

Etiketler: antalya, alanya, kaza, tur otobüsü
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