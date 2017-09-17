Tur midibüsü uçuruma yuvarlandı: 5 ölü, 26 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Manavgat'tan Adrasan'a tekne turu için giden turistleri taşıyan özel tur firmasına ait 07 LTK 61 plakalı midibüs, Adrasan Mahallesi'ndeki Çavuşköy Tekçe Deresi mevkisinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ardından AFAD, AKUT, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.

Araçta bulunan 2 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Çevredekilerin de yardımıyla kentteki hastanelere kaldırılan 29 yaralıdan 3'ü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri "Ali Özdemir, Mehmet Fıçı, Ali Çetin ve Hasan Yorulmaz" olarak açıklanırken, ölen bir kadının kimliği henüz tespit edilemedi.