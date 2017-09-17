Tur midibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 27 yaralı

Manavgat'tan Adrasan'a tekne turu için giden turistleri taşıyan özel tur firmasına ait 07 LTK 61 plakalı midibüs, Adrasan Mahallesi'ndeki Çavuşköy Tekçe Deresi mevkisinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazanın ardından AFAD, AKUT, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.
Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kişinin kaza yerinde, 2 kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.
Feslihan, 27 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.