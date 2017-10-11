TÜPRAŞ'taki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi'nde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TÜPRAŞ'ın Aliağa ilçesindeki İzmir Rafinerisi'nde sabah saatlerinde patlama yaşandığı anımsatılarak, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, patlamanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun talimatıyla soruşturma başlatıldığı bildirilerek, soruşturma kapsamında görevlendirilen üç başmüfettiş ile bir müfettişin incelemelerini sürdürdüğü kaydedildi.