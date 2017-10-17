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TÜPRAŞ'taki patlamayla ilgili 3 kişi daha gözaltında

TÜPRAŞ'ın İzmir Rafinerisi'nde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı.

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TÜPRAŞtaki patlamayla ilgili 3 kişi daha gözaltında

TÜPRAŞ'ın İzmir Rafinerisi'nde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 işçinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

Gözaltına alınan taşeron firma Beka Projenin iş güvenliği sorumlusu ile TÜPRAŞ'ın saha sorumlularından 2 şüpheli, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Olay

TÜPRAŞ'a ait Aliağa ilçesindeki rafineride 11 Ekim'de, bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, 2 işçi yaralanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden taşeron firma Beka Proje sahibi Bedrettin Karataş, işletme emniyet uzmanı Esfet Bilici, montaj ustabaşı Ali Battal ve şantiye müdürü Muhammed Hulusi Gözüak tutuklanmış, başmühendis Mehmet Emin T, işletme mühendisi Burak K, işletme başmühendisi Kürşat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler: tüpraş, tüpraş patlama, tüpraş soruşturma
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