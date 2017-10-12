TÜPRAŞ'taki patlamada hayatını kaybeden Kepenek'in cenazesi defnedildi

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisindeki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Yusuf Kepenek'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Patlamada yaşamını yitiren Kepenek'in (40) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Egekent 2 Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Kepenek'in naaşı, cenaze namazının ardından Ulukent mezarlığında defnedildi. Cenazenin götürülüşü sırasında Kepenek'in yakınları gözyaşı döktü.

Evli ve 3 çocuk babası Kepenek'in bir yıl önce mekanik bakımcı olarak işe başladığı öğrenildi.

TÜPRAŞ'a ait Aliağa ilçesindeki rafineride dün sabah bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmişti. Yaralanan 2 işçiden birine olay yerinde müdahale edilmiş, diğeri Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. AA