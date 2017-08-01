Tüp patladı, 2 katlı ev küle döndü

Sivas'ın Hafik ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 katlı ev, samanlık ve ahır yandı.

Alınan bilgiye göre, Karlı köyünde Turan Çekmelik'e ait evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Sivas ve Hafik Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın dolayısıyla 2 katlı ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Turan Çekmelik ve eşi Yeter Çekmelik, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı. Çift burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma hastanesine sevk edildi.

Turan Çekmelik’in oğlu Halis Çekmelik, yaptığı açıklamada, patlamanın duyulmasıyla birlikte evi bir anda alev sardığını belirtti.

Çekmelik, “Annem ve babam yukarıda kalıyorlardı. Alt kattaydım bir ses duydum, çok önemsemedim. O arada annemin ve babamın bağırışlarını duydum. Koştum ki evin her tarafını alev sarmış.” dedi.

Yangın sırasında hayvanların dışarıda olduğuna işaret eden Çekmelik, "Hayvanlara zarar gelmedi. Yalnız 2 ahır, samanlıklar, hayvanların yiyecekleri ve yeni televizyon almıştık taksiti bile bitmeden yandı." ifadesini kullandı.