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Tünelde ters yönde ilerleyen otomobil, tehlikeli anlar yaşattı

Kahramanmaraş'ta, tünelde ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsünün kural tanımaz tavırları, diğer sürücülerde korku ve şaşkınlığa yol açtı.

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Kahramanmaraş Onikişubat'taki Abdulhamithan Tüneli'nde ilerleyen sürücüler, ters şeritten gelen otomobili gördüklerinde korku ve şaşkınlık yaşadı.

Kimliği belirlenemeyen sürücü, tünelde kendi şeridinde gitmek yerine karşı şeride geçti. 

Karşılarından gelen otomobili fark eden diğer sürücüler, ters şeritte ilerleyen otomobilin herhangi bir kazaya neden olmaması için ona yol açtı.

Kural tanımaz sürücüye plakasından yola çıkarak 108 TL trafik cezası uygulanırken, yaşanan kural ihlalinde herhangi bir kazanın olmaması sevindirdi.

Kaynak: İHA

Etiketler: tünel, ters şerit, sürücü, otomobil, Kahramanmaraş
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