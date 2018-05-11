Tünelde ters yönde ilerleyen otomobil, tehlikeli anlar yaşattı

Kahramanmaraş Onikişubat'taki Abdulhamithan Tüneli'nde ilerleyen sürücüler, ters şeritten gelen otomobili gördüklerinde korku ve şaşkınlık yaşadı.

Kimliği belirlenemeyen sürücü, tünelde kendi şeridinde gitmek yerine karşı şeride geçti.

Karşılarından gelen otomobili fark eden diğer sürücüler, ters şeritte ilerleyen otomobilin herhangi bir kazaya neden olmaması için ona yol açtı.

Kural tanımaz sürücüye plakasından yola çıkarak 108 TL trafik cezası uygulanırken, yaşanan kural ihlalinde herhangi bir kazanın olmaması sevindirdi.

Kaynak: İHA