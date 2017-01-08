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Buradasınız : » » Tünelde çok sayıda roketatar ve mühimmat bulundu

Tünelde çok sayıda roketatar ve mühimmat bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallede ortaya çıkarılan tünelde çok sayıda roketatar ve mühimmat bulundu.

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Tünelde çok sayıda roketatar ve mühimmat bulundu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

Bu kapsamda sürdürülen çalışmalar sırasında Fırat Mahallesi'nde bir evin bodrum katından başka bir eve PKK'lı teröristlerce kazılan tünel ortaya çıkarıldı. Tünelde, 5 roketatar, 18 roketatar mühimmatı, 2 telsiz, montaj yapılabilen silah dürbünü ile çok sayıda uzun namlulu silaha ait fişek ele geçirildi. 

Etiketler: Mardin, nusaybin sokağa çıkma yasağı, PKK
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