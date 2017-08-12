  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Tunceli'deki terör operasyonunda yaralanan 3 askerden biri şehit oldu

Tunceli'deki terör operasyonunda yaralanan 3 askerden biri şehit oldu

Tunceli kırsalında teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

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Tuncelideki terör operasyonunda yaralanan 3 askerden biri şehit oldu

Tunceli kırsalında teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, kentin kırsalında, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, teröristlerin saldırısı sonucu 3 askeri personel yaralandı.

Yaralı askerler, helikopter ile Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerden durumu ağır olan biri, sevk edildiği Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.
 

Etiketler: Tunceli, operasyon, şehit, asker, terör operasyonu
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