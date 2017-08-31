  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.466
    EURO 4.106
  • BIST 110010.49
    ALTIN 145.805
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tunceli'deki terör operasyonunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'deki terör operasyonunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Pertek ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen aramada 70 kilogramlık el yapımı patlayıcı ele geçirilip imha edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tuncelideki terör operasyonunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, teröristlere yönelik operasyonda 70 kilogramlık el yapımı patlayıcının ele geçirilip imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek, bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığınca, Pertek ilçesi sınırlarında operasyon yürütüldüğü belirtildi.

Bu operasyondaki arama taramada 2 mutfak tüpüne yerleştirilen ve amonyum nitrat ile güçlendirilen 70 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu aktarılan açıklamada, söz konusu patlayıcının olay yerinde imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ilde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve karalılıkla aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Etiketler: Tunceli, terör operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER