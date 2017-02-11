Tunceli'deki operasyonda 4 asker yaralandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, kış üslenmesi yapmaya çalışan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir teröristin el bombalı saldırısında 4 asker yaralandı, teröristlerden biri yaralı ele geçirilirken diğeri etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne yönelik operasyonlarda, kentin Pülümür ilçesine bağlı Kızılmescit mevkisinde, terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi olarak kullandıkları sığınakta bomba yapımında kullanılan 480 kilogram amonyum nitratın yanı sıra tüp, akü, un, şeker, çay, çok sayıda tıbbi malzeme, kışlık giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Teröristlerin bölgede olabileceği ihtimaline karşın bölgedeki arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, teröristlerin saklanabileceği, aynı ilçede yer alan özel bir maden şirketine ait konteyneri kontrol etmek istedi.

Bir terörist yaralı ele geçirildi, bir terörist de etkisiz hale getirildi

Konteynerin açılması sırasında içindeki bir terörist güvenlik güçlerine el bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 asker yaralandı.

Çıkan çatışmada 2 teröristten biri yaralı ele geçirilirken diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çatışmanın ardından bölgede arama tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan çatışma ve sonrasında devam eden arama tarama faaliyeti esnasında 4 kahraman askerimiz yaralanmış, bir terörist ölü, bir terörist ise yaralı olarak ele geçirilmiştir. Meydana gelen olay sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda gıda ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiş, ele geçirilen malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edilmiştir." AA