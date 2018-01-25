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Tunceli'deki askerler dualarla Afrin'e uğurlandı

Tunceli'deki Hozat 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki birlikler dualarla Afrin'deki görev yerlerine uğurlandı.

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Afrin'deki operasyona katılmak üzere Tunceli'deki Hozat 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki birlikler, Vali Tuncay Sonel'in katıldığı bir törende, dualarla uğurlandı.

Vali Sonel, burada Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak askerlere seslenerek, görevlerinde başarılar diledi.

"Kahraman Mehmetçiklerimiz; öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, sizlerle gurur duyuyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepiniz kıymetlilerimizsiniz. Tunceli 4'üncü Komando Tugayımız şu an Afrin'de. Bu vesileyle onlara da kolaylıklar dilerim, Allah yar ve yardımcıları olsun. Birazdan sizler de oraya gideceksiniz. Bu memleketimiz kolay kazanılmadı. İçte ve dışta halen hainler var, bu hainlerle mücadelemiz aralıksız devam ediyor, son noktaya kadar da devam edecektir. Biz sizleri çok seviyoruz, dualarımız her zaman sizlerle, Allah'a emanet olun, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Yolunuz açık olsun"

Kaynak: DHA

Etiketler: zeytin dalı, Tunceli, afrin
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