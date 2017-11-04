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Buradasınız : » » Tunceli'de yakalanan teröriste Mehmetçik'ten insanlık dersi

Tunceli'de yakalanan teröriste Mehmetçik'ten insanlık dersi

Tunceli'de yaralı olarak yakalanan kadın teröriste ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı.

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Tuncelide yakalanan teröriste Mehmetçikten insanlık dersi

Tunceli'de 8 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, bir terörist de sağ olarak yakalandı.

Yaralı teröriste ilk müdahaleyi, operasyon bölgesindeki Mehmetçik yaptı. Kanayan yarayı durdurmaya çalışan askerler, teröristin acı çekmemesi için de ağrı kesici ilaç desteğinde bulundu.

Askerler, dakikalar önce kendilerine kurşun sıkan teröristle, su ve yiyeceğini de paylaştı.

Arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı belirlenen kadın terörist, ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Geriye terörle mücadele için canını ortaya koyan Mehmetçiğin, merhamet dolu görüntüleri kaldı.

Kaynak: TRT Haber

 

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