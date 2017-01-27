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Tunceli'de trafik kazası: 10 yaralı

Tunceli'de özel bir firmaya ait yolcu minibüsü devrildi, 10 kişi yaralandı.

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Tuncelide trafik kazası: 10 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Tunceli-Elazığ arasında yolcu taşımacılığı yapan özel bir firmaya ait Hakan Demirel yönetimindeki 62 AK 691 plakalı yolcu minibüsü, merkeze bağlı Beydamı Köyü yakınlarında, buzlanan yolda kayarak şarampole devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaralıları bulundukları yerden alarak ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Hakan Demirel ile birlikte Hüseyin, İbrahim ve Cem Ozan Gül, Özlem ve Pınar Çimen, Ali Haydar Yıldız, Erdinç Günel ile Kader Doğru'nun sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Yaralılar arasında bulunan Süleyman Pişkin'in durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Etiketler: Tunceli'de trafik kazası, Tunceli, kaza
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