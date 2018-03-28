Tunceli'de TOW füzesi ile tuzaklanan 9 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Nazımiye ve Mazgirt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda teröristlerin kullandığı 9 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda, tuzaklanmış 1 TOW füzesi mühimmatı, 2 uzun namlulu silah ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sığınaklarda ele geçirilen 9 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Terör destekçilerine operasyon

Bitlis ve Kahramanmaraş'ta da terör destekçilerine yönelik operasyon vardı.

Bitlis Merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan PKK/KCK mensubu 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta ise sosyal medyadan terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber, AA, İHA