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Buradasınız : » » Tunceli'de teröristlerin patlayıcı tuzağında 1 kişi yaralandı

Tunceli'de teröristlerin patlayıcı tuzağında 1 kişi yaralandı

Pülümür-Erzincan karayoluna teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının yoldan geçen kamyonetin geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

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Tuncelide teröristlerin patlayıcı tuzağında 1 kişi yaralandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının, bir kamyonetin geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, saat 19.10 sıralarında, ilçedeki Pülümür-Erzincan karayoluna önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneği bir kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce infilak ettirildi.

Patlama sonucu yan yatan kamyonetteki bir kişi yaralandı.

Pülümür Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle hasar oluşan karayolundaki tahribatın giderilmesi ve güvenlik güçlerinin inceleme yapması amacıyla söz konusu karayolu ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Pülümür karayolu ulaşıma açıldı

Valilik'ten yapılan ikinci açıklamada, meydana gelen patlama nedeniyle trafiğe kapatılan Pülümür-Erzincan karayolunun, oluşan tahribatın giderilmesinin ardından saat 22.30 itibarıyla her iki yönlü olarak trafiğe açıldığı duyuruldu.

Etiketler: tunceli patlama, Tunceli, terör saldırısı, PKK, el yapımı patlayıcı
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