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Tunceli'de terör saldırısı: İş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Tunceli'de yol yapım çalışması yürüten iş makinesi operatörünün hayatını kaybettiği saldırı sonrası teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

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Tuncelide terör saldırısı: İş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Tunceli'de kent merkezine bağlı Meşe Yolu köyü kırsalında yol yapım çalışması gerçekleştiren İl Özel İdaresine ait iş makinesinin operatörü Mehmet Özdemir'e teröristlerce uzak mesafeden uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil görevlilerince yapılan kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cesedi, Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, saldırı sonrası teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlattı.

Kaynak: AA

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