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Tunceli'de terör örgütüne ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda 2 EYP düzeneği, 2,5 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Tuncelide terör örgütüne ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 2,5 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik, kent merkezi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda, teröristlerce araziye yerleştirilen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 2,5 kilogram amonyum nitrat, iki kalaşnikof şarjörü, sevk fişeği kutusu, 5’li güneş paneli, 40 büyük tüp, jeneratör, 4 takım leşker kıyafeti, 10 çift ayakkabı, 2 sırt çantası, 3 met, 4 boş sığınak, 200 metre branda,180 metre hortum, 50 metre naylon, 1 top sera naylonu ele geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca operasyonda yaşam malzemesi olarak, 20 kilogram makarna, 10 kilogram zeytin, 100 kilogram un, 100 kilogram mercimek, 30 kilogram deterjan, 6 kilogram çay, 2 yemek ocağı, 3 soba, 6 çakmak gazı, 4 testere, 3 keser, 5 kürek, 3 kazma, 5 pil bloğu, 3 adet akü ile şemsiye ve tıbbi malzeme bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlere yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Tunceli, terör operasyonu
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