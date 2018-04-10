Tunceli'de terör örgütüne ait 6 sığınak imha edildi

Sığınaklarda yapılan aramalarda 14 büyük tüp, 3 küçük tüp, 200 litre benzin, 2 ton kapasiteli su tankı, güneş paneli, 4 kürek, 3 kazma, 3 ekmek sacı, 10 battaniye, 5 kilogram motor yağı, akü, 40 metre hortum, 100 mum, fener, 100 metre kablo, 180 metre naylon, 215 pil, 2 kilim, 2 hasır, ocak, 50 metre ip, 3 çift ayakkabı, 10 metre halat, 31 koli bandı, 250 metre jiletli tel, çok miktarda çivi, 20 kilogram fasulye, 30 kilogram salça, 15 kilogram pul biber, 320 kilogram tuz, 80 kilogram bulaşık deterjanı, 20 kilogram çamaşır deterjanı, 170 kilogram şeker, 450 kilogram un, 25 kilogram kuru kayısı, 33 diş macunu, 5 kilogram tütün, 50 kilogram soğan, 32 paket maya, 25 kilogram kırmızı mercimek, 14 paket çamaşır tozu, 3 kilogram sabun, çok miktarda tıbbi malzeme, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Sığınakların imha edildiği, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA