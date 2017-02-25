  • 25 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.607
    EURO 3.811
  • BIST 88258.45
    ALTIN 145.672
Buradasınız : » » Tunceli'de terör örgütlerine yönelik operasyon

Tunceli'de terör örgütlerine yönelik operasyon

Tespit edilen barınak ile sığınakta çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tuncelide terör örgütlerine yönelik operasyon

Tunceli'de terör örgütlerinin kış üslenmesine yönelik operasyonlarda tespit edilen barınak ile sığınakta ele geçirilen çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzemenin imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 23 Şubat'ta Ovacık ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-193 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda teröristlere ait çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği aktarılan açıklamada, malzemelerin olay yerinde imha edildiği kaydedildi.

Ayrıca, açıklamada 23 Şubat'ta kent merkezine bağlı Alacık mevkisinde sürdürülen "Şehit Uzman Çavuş Sinan Oruç-57 Operasyonu"nda bulunan teröristlere ait barınağın kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

Etiketler: Tunceli, terör örgütüne yönelik operasyon, tıbbi eşya, yaşamsal malzeme
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER