Tunceli'de terör örgütlerine yönelik operasyon

Tunceli'de terör örgütlerinin kış üslenmesine yönelik operasyonlarda tespit edilen barınak ile sığınakta ele geçirilen çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzemenin imha edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 23 Şubat'ta Ovacık ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-193 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda teröristlere ait çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği aktarılan açıklamada, malzemelerin olay yerinde imha edildiği kaydedildi.
Ayrıca, açıklamada 23 Şubat'ta kent merkezine bağlı Alacık mevkisinde sürdürülen "Şehit Uzman Çavuş Sinan Oruç-57 Operasyonu"nda bulunan teröristlere ait barınağın kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.