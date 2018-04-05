  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Tunceli'de terör operasyonu: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Pülümür kırsalındaki operasyonlarda, aranan teröristler listesi kırmızı kategoride yer alan sözde Erzurum saha sorumlusunun da bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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Tuncelide terör operasyonu: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Pülümür kırsalında MİT ve jandarma koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Kırmızı listedeki sözde yöneticinin de aralarında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, teröristlerden birinin kırmızı listdede aranan sözde Erzurum saha sorumlusu "Medeni Sayılgan" olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.  Çatışma sırasında bir askerin ise kolundan yaralandığı bildirildi.

Yaralı asker dün gece operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Tunceli, PKK
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