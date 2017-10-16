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Tunceli'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Hozat İl Genel Meclis Üyesi Örnek'in de aralarında bulunduğu 6 kişi, terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

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Tuncelide terör operasyonu: 6 gözaltı

Tunceli'de, terör örgütü ile bağlantıları bulunduğu öne sürülen ve aralarında Hozat İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek'in de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen bazı kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Hozat İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek'in de yer aldığı 6 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: Tunceli, terör operasyonu
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