Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi amacıyla Ali Boğazı mevkisindeki kırsal alana operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir basma düzenekli el yapımı patlayıcı, bomba yapımında kullanılan 12 büyük tüp, bir miktar amonyum nitrat ve çok sayıda pilin yanı sıra 30 çift ayakkabı, 16 kalaşnikof şarjörü, 2 akü, 100 metre kablo, 50 kilogram un, 30 kilogram şeker, 10 kilogram tuz, 10 kilogram sabun, dikiş makinesi, sırt çantası, tıbbi ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Kent genelinde teröristlere yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

AA