  • 01 EYLÜL 2017, CUMA

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Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

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Tuncelide terör operasyonu


Tunceli'de terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, akşam saatlerinde kentin Pülümür Yolu Uzuntarla mevkisinde bir grup teröristi tespit etti.

Bu tespit üzerine harekete geçen güvenlik güçlerince söz konusu bölgeye hava destekli operasyon yapıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, operasyonun saat 19.00 sıralarında gerçekleştirildiği belirtilerek, "Güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bölgedeki operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Etiketler: Tunceli, Tunceli'de terör operasyonu
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