Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 tüfek ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca dün 23.30 sıralarında kent merkezinde operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda teröristlere ait kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait şarjör, biksi makineli tüfek, 2 el yapımı patlayıcı, el telsizi, 86 biksi ve 24 kalaşnikof mühimmatı ile 4 sırt çantası ele geçirilmiştir. El yapımı patlayıcı düzenekleri bulunduğu yerde imha edilmiş, diğer malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla muhafaza altına alınmıştır."