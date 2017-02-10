  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Tunceli'de terör operasyonu : 3 tutuklama

Terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

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Tuncelide terör operasyonu : 3 tutuklama

Tunceli'de, terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlının tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerine yönelik operasyonların devam ettiği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de bu çerçevede çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, zanlıların çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından tutuklandığı ifade edildi.

Etiketler: terör örgütü üyesi, örgüt propagandası, 3 tutuklama
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