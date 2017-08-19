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Tunceli'de terör operasyonu: 1 asker yaralı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup terör örgütü mensubu arasında çıkan çatışmada bir asker yaralandı.

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Tuncelide terör operasyonu: 1 asker yaralı

Edinilen bilgiye, Tunceli'de kırsalında güvenlik güçleri tarafından devam eden operasyonda bir grup terör örgütü mensubuyla temas sağlandı.

Temas sonrasında çıkan çatışmada bir asker yaralandı.

Askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilen askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Çatışmanın devam ettiği bölgeye karadan ve havadan takviye birlikler sevk edilirken, bölgeye gönderilen 2 kobra tipi taarruz tipi helikopterin teröristlerin kaçış alanlarını ateş altına aldığı öğrenildi.

Etiketler: Tunceli'de terör operasyonu, Tunceli, pülümür
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