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Tunceli'de terör operasyonları

Tunceli'de terör örgütüne ait sığınaklarda el yapımı patlayıcı düzeneği ile yaşam ve tıbbi malzemeler bulundu.

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Tuncelide terör operasyonları

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından merkez ve Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Tespit edilen 2 sığınakta, 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 2 metre kablo, 4 pil bloğu, 4 mutfak tüpü, 13 boş mutfak tüpü, 3 akü, 5 terörist kıyafeti, giyecekler, 5 litre motor yağı, 7 gaz lambası, soba, banyo kazanı, 8 battaniye, 7 adet 50 kilogramlık kova ile çok miktarda pil, tıbbi ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA

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