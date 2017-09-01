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Buradasınız : » » Tunceli'de nöbetteki askere 'baba' sürprizi

Tunceli'de nöbetteki askere 'baba' sürprizi

Tunceli'de askerleri ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, nöbetteki erin babasını telefonla görüntülü arayarak sürpriz yaptı.

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Tuncelide nöbetteki askere baba sürprizi

Tunceli'de askerleri ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, nöbetteki erin babasını telefonla görüntülü arayarak sürpriz yaptı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Kurban Bayramı nedeniyle kentte görev yapan Özel Harekat Polisleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dalören, Çiçekli, Sütlüce Jandarma Korakoluna ziyarette bulundu. Vali Sonel, polis ve askerlerin bayramlarını kutladı. Nöbetteki askerleri de unutmayan Vali Sonel, Sütlüce Jandarma Karakolundaki bir askere de sürpriz yaptı. Sonel,bayramını kutladığı nöbetteki İzmirli erin babasını telefonla görüntülü arayarak görüşmesini sağladı. Askerin mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Vali Sonel'e, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş eşlik etti. 

Etiketler: Tunceli, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kurban bayramı, asker
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