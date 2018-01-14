Tunceli'de JÖH, PÖH ve MİT, terör örgütlerine nefes aldırmadı

Tunceli'de jandarma özel harekat polis özel harekat ve Milli İstihbarat Teşkilatının son 18 ayda gerçekleştirdiği yaklaşık 4 bin operasyonda 250 terörist etkisiz hale getirildi, 25 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kentte güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla PKK başta olmak üzere kırsaldaki terör örgütlerine darbe üzerine darbe vuruldu.

JÖH, PÖH ve MİT'in ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar sonucu 15 Temmuz 2016'dan beri 250 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, operasyonlarını, örgütlerin en güçlü olduklarını iddia ettikleri, kış üslenmesi ve eğitim kampı olarak kullandıkları, yaşam ve mühimmat depolarının bulunduğu, "Girilemez ve ulaşılamaz" dedikleri Aliboğazı, Kutuderesi, Ahpanos, Aslıca, Sal Deresi, Bali Deresi, Dokuzkaya, Karagöl ve Kızılmescit bölgelerinde aralıksız sürdürüyor.

Terörle mücadelede yeni taktik

Geçmiş yıllarda kalabalık birliklerle terörle mücadele eden güvenlik birimleri, son yıllarda küçük birliklerle, İHA, SİHA, F-16, ATAK helikopterleri ve Fırtına obüslerinin desteğiyle nokta operasyonlar yapıyor.

Her türlü hava koşulunda terörle mücadele edebilecek şekilde eğitilen JÖH ve PÖH birlikleri, başarılı operasyonlarla kırsalda kazandıkları alan hakimiyetini yılın 12 ayında da kararlı şekilde sürdürerek vatandaşların il, ilçe, köy ve mezralarına daha güvenli seyahat etmelerini sağlıyor.

Yaklaşık 4 bin operasyon

Edindiği her bilgiyi titiz şekilde detaylandıran güvenlik birimleri, kesinleşen bilgiler doğrultusunda teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için gece gündüz, kar kış, sıcak soğuk demeden aralıksız nokta operasyonlar yapıyor.

15 Temmuz’un ardından kararlı şekilde başlayan ve aralıksız devam eden terörle mücadele kapsamında Tunceli’de yaklaşık 4 bin operasyon gerçekleştirildi ve teröristlerin kullandığı 255 sığınak imha edildi.

52 sözde üst düzey örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi

Hava operasyonlarıyla desteklenen, JÖH ve PÖH ekiplerinin çoğu zaman teröristlerle girdiği sıcak çatışmalarda, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde mavi kategorideki 4, turuncu kategorideki 5, gri kategorideki 12 ve yeşil kategorideki bir teröristin de aralarında bulunduğu 52 sözde üst düzey örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Örgüt mensuplarının girdikleri çatışmalarda öldürülen ve yaralanan pek çok teröristi de kaçırdıkları değerlendiriliyor.





Kaynak: AA