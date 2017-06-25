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Tunceli'de jandarma karakoluna taciz ateşi

Tunceli'de, bir grup terörist Sütlüce Jandarma Karakolu'na taciz ateşinde bulundu.

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Tuncelide jandarma karakoluna taciz ateşi

Tunceli'de, bir grup terörist Sütlüce Jandarma Karakolu'na taciz ateşinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tunceli merkeze bağlı Sütlüce Jandarma Karakol Komutanlığı'na, bir grup terörist tarafından sabah saatlerinde uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.

Mehmetçik'in anında karşılık vermesiyle terör örgütü mensupları ormanlık alana kaçtı.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı saldırının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

Araç yakan teröristlerle sıcak temas

Öte yandan, bir grup bölücü terör örgütü mensubunun Tunceli-Pülümür karayolunda 22 Haziran'da kömür yüklü aracı yakmasının ardından başlatılan operasyonun devam ettiği bildirildi.

Operasyon kapsamında merkeze bağlı Tokluk bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleriyle bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler ormanlık alana kaçtı.

Teröristlerin kaçış alanlarının kobra tipi helikopterlerle ateş altına alındığı ve bölgeye takviye birliklerin sevk edildiği öğrenildi.

Etiketler: Tunceli, taciz ateşi, mehmetçik
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