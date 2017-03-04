  • 04 MART 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Tunceli'de iki farklı noktada facia son anda önlendi

Tunceli'de iki farklı noktada facia son anda önlendi

Tunceli'de patlatılmaya hazır halde amanyum nitrat ile güçlendirilmiş ve elektrikli fünye ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı madde düzeneği ele geçirildi.

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Tuncelide iki farklı noktada facia son anda önlendi

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 adet mutfak tüpü içerisinde patlatılmaya hazır halde amanyum nitrat ile güçlendirilmiş ve elektrikli fünye ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı madde düzeneği ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda bugün Tunceli İl Jandarma Komutanlığı birliklerince operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada şu bilgiler pallaşıldı:

"İlimiz merkez ve Ovacık ilçesi mülki sınırları içerisinde farklı iki noktada 2 adet mutfak tüpü içerisinde patlatılmaya hazır halde amanoyum nitrat ile güçlendirilmiş ve elektrikli fünye ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmaya hazır 4 adet piknik tüpü, 2 adet mutfak tüpü ve patlatma düzeneği ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzeneklerinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edildiği kaydedildi.

Etiketler: Tunceli, terör operasyonu
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