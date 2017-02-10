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Tunceli'de 'huzur' operasyonu

Tunceli'de, çeşitli şubelerde görevli 200 polisin katılımıyla "huzur" operasyonu başlatıldı.

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Tuncelide huzur operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla "huzur" operasyonu başlattı.

Terör, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı 20 ekip ve 200 personelin katılımıyla yapılan operasyon çerçevesinde, Tunceli-Elazığ karayolunda kontrol noktası oluşturuldu.

Ekipler, kontrol noktasına gelen araçlarda arama yapıp şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti.

Polisin araçlarda bomba ve uyuşturucu dedektör köpekleri ile arama yaptığı uygulama kent genelinde sürüyor. AA

Etiketler: İl Emniyet Müdürlüğü, huzur operasyonu, operasyon
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