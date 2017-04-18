Tunceli'de helikopter düştü

Polis helikopteri düştü, içinde en az 12 kişi bulunuyor

Tunceli Valiliği, "18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir." dedi.