Tunceli'de 'Gri' kategorideki terörist ölü ele geçirildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hozat ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldı.

Akşam saatlerinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu bir terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Yapılan değerlendirmede, etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Berhudar-Genco" kod adlı Mustafa Şeker olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristle beraber, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, el bombası, sırt çantası, dürbün, palaska, kod tablosu ve panço ele geçirildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA